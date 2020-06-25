ВАКС избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Омеляну

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,4 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил личное обязательство с обязанностью прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт. Трансляция заседания велась на странице ВАКС в Facebook.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае несоблюдения меры пресечения ее могут ужесточить. Постановление суда обжалованию не подлежит.

"Материалы уголовного производства, действия Омеляна, дают обоснованные основания подозревать его в причастности к инкриминированному ему правонарушению", - заявила сторона обвинения во время заседания.

Прокуратура просила для Омеляна личное обязательство. При этом сообщалось, что у следствия есть основания считать, что Омелян может скрываться от следствия или влиять на фигурантов дела. Сторона обвинения настаивала на том, что на Омеляна следует возложить обязательство сдать загранпаспорта.

"Прошу возложить обязательства не отлучатся из населенного пункта проживания без разрешения, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, сообщать о месте проживания", - просила прокурор.

Сторона защиты настаивала, что Омелян и так находится под личным обязательством, поэтому нет смысла накладывать его повторно.

"У нас не времена царской России, у нас нет ссылки в села, я считаю, что не сделал никакого правонарушения", - заявил сам Омелян перед тем, как судья отправлялся в совещательную комнату.

Он также сообщил, что дело против него "сделано на колене" и имеет политический контекст. Экс-министр инфраструктуры допустил, что вскоре против него могут открыть аналогичное дело из-за снижения сборов в аэропортах.

Уголовное производство относительно Омеляна было открыто из-за того, что он в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

По данным Госаудитслужбы и судебной экспертизы, из-за решения министр в бюджет в 2018 году не поступили 30,4 млн гривен - вместо 203,5 получено 173,1.

Омелян сообщал, что в 2018-19 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%. Он также подчеркивал, что решение об уменьшении портовых сборов было коллегиальным решением Кабмина.

В сентябре 2017 Кабинет Министров решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. Тогда это решение аргументировали желанием повысить грузооборот.

В декабре 2017 года Омелян подписал приказ об установлении коэфициента 0,8 к ставкам портовых сборов. Он был согласован с на тот момент первым вице-премьер-министром - министром экономразвития и торговли Степаном Кубивым и главой Государственной регуляторной службы Украины Ксенией Ляпиной.

В апреле 2020 Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта.

В жалобе от 16 марта говорится,что 21 февраля "Бердянский антикоррупционный центр" подал в НАБУ заявление о совершении должностными лицами государственной исполнительной власти уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 172, 219, 364, 382 УК. Среди заявленных лиц: Омелян, его заместитель, государственный секретарь Мининфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава министерства.

Напомним, что также Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации по ст.366-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, в декларациях за 2015-2016 год он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн и 8 млн грн соответственно. По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра не соответствовали его доходам. Прокуроры утверждают: его доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составил около 2 млн грн.

31 марта истек срок давности по второму эпизоду уголовного производства по поводу вероятного недостоверного декларирования Омеляна за 2016 год, однако экс-министр отказался от закрытия дела.