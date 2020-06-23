Российский суд изменил приговор жителю Крыма за "участие в украинском батальоне"

Дилявер Гафаров был осужден на 10 лет.

Суд в российском Краснодаре изменил обвинительный приговор жителю Кировского района Крыма Диляверу Гафарову, смягчив срок заключения на 2 месяца.

Об этом информирует Крымская солидарность.

По словам супруги Дилявера Гафарова, его обвинили в участии в "деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Украины".

"Он совершил официальный телефонный звонок из ИК-1 в село Кочубеевское Ставропольского края, где отбывает срок наказания, и сообщил мне итоги судебного заседания",- прокомментировала Диляра Гафарова.

Жалобы защитников Армана Петросяна и Александра Музыки рассмотрели 17 июня 2020 года в судебном заседании без участия слушателей и родственников.

Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

28 августа 2019-го подконтрольный России Кировский районный суд Крыма вынес приговор Диляверу Гафарову. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. При этом прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы.