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Малюська: Кабмин внесет свой законопроект о люстрации, не дожидаясь решения Конституционного суда

КС продолжает рассматривать соответствие закона об очищении власти Конституции.

Малюська: Кабмин внесет свой законопроект о люстрации, не дожидаясь решения Конституционного суда
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента новый законопроект о люстрации. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

Отвечая на вопрос журналистов о том, не целесообразно ли вначале дождаться решения КС о конституционности закона об очищении власти, министр ответил, что ожидание - это удобная позиция, но уже есть решения Европейского суда по правам человека и других судов о взыскании миллионных компенсаций. 

"Наносить убытки государству и ждать, потому что лучше дождаться Конституционного суда, это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция Конституционного суда. Но насколько у меня сложилось впечатление, им тоже интересно наше мнение, и они ждут, что мы уберем львиную долю проблем своим законопроектом", - заверил он.

23 июня Конституционный суд продолжил рассмотрение представления Верховного суда и 47 народных депутатов относительно конституционности закона об очищении власти. Согласно с законом, под люстрацию, среди прочего, попадают топ-чиновники времен экс-президента Виктора Януковича.

Представитель Рады в КС Ольга Совгиря сообщила, что пока у парламента нет новых законопроектов по этому вопросу. Также она добавила, что в плане законопроектной работы Рады нет изменений в действующий закон о люстрации.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что нет сомнений в необходимости люстрации, но обжалуемый в КС закон "во многих своих положениях сомнительный".

Напомним, что в октябре 2019 ЕСПЧ признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.

2 марта стало известно о запланированном рассмотрении конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти". 

Рассмотрение законности люстрации запланировали накануне внеочередного парламентского заседания, созванного Владимиром Зеленским. На нем рассматривали кадровые вопросы, в том числе и касающиеся назначения членов Кабинета министров.

3 марта Конституционный суд Украины не завершил рассмотрение соответствия Конституции закона "Об очищении власти" (люстрации). 

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