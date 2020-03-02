Конституционный суд рассмотрит законность люстрации накануне решения кадровых вопросов в Раде

Конституционный суд Украины 3 марта продолжит рассмотрение конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти".

КС будет рассматривать этот вопрос первым, начиная с 10 утра. Об этом говорится в повестке дня на сайте суда.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины пункта 6 части 1, пунктов 2, 13 ч.2, части 3 ст. 3 закона "Об очищени власти", 47 народных депутатов относительно конституционности части 3 и 6 ст. 1. ч. 1,2,3,4, 8 ст. 3, пункта 2 ч.5 статьи 5, пункта 2 Переходных положений этого закона, Верховного суда относительно конституционности ч.3 ст. 4 этого закона", – сообщили в Суде.

Рассмотрение будет проходить на закрытой части пленарного заседания.

Согласно с законом, под люстрацию, среди прочего, попадают топ-чиновники времен экс-президента Виктора Януковича.

Рассмотрение законности люстрации будет проходить накануне внеочередного парламентского заседания, созванного Владимиром Зеленским. Оно начнется 4 марта в 16:00, на нем рассмотрят кадровые вопросы, в том числе и касающиеся Кабинета министров.

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