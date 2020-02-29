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На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)

Заседание состоится 4 марта в 16.00.

На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения ряда вопросов. Как стало известно LB.ua из собственных источников, среди них есть и касающиеся Кабинета министров.

Обращение направлено Разумкову сегодня, 28 февраля. По словам источников, в числе заявленных президентом вопросов значатся:

- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений,

- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины,

- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".

Кроме того, в повестку дня также включен «вопрос о Кабинете министров», без уточнений.

По состоянию на сегодня, планируется в его рамках - кроме прочего - решить вопрос о назначении Алексея Резникова министром по делам деоккупации (прежнее министерство по делам оккупированных территорий, но несколько видоизменённое). Предполагается, что также будет осуществлен ряд других кадровых назначений. Будет ли среди них и премьерская должность, пока непонятно. Но в случае отставки главы КМУ, все министры получат статус исполняющих обязанности, а в.и.о. премьер-министра по статусу будет назначен действующий вице-премьер Денис Шмыгаль.

Обновление. Сегодня на сайте Верховной Раді появилась обновленная повестка для внеочередного заседание. Где среди вопросов к рассмотрению добавлен еще один пункт - "о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020.

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