NYT: дело против Порошенко политически мотивировано

Уголовные производства против пятого президента Украины, лидера оппозиции Петра Порошенко - имеют признаки политически мотивированной мести Владимира Зеленского, который таким образом следует примеру Виктора Януковича. Об этом говорится в статье The New York Times, передает РБК-Украина.

По мнению автора публикации, нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте.

"Все больше хор критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть", - пишет издание.

В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, посадив свою оппонентку и других оппозиционеров.

Автор статьи отмечает, что Порошенко - это не просто бывший президент, но и политический соперник президента Владимира Зеленского, который выиграл выборы прошлой весной, декларируя антикоррупционную программу с обязательствами прекратить политически мотивированные преследования.

Но с момента, когда Зеленский стал президентом, следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.

Издание также напоминает о том, что в показаниях под присягой заместитель госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Зеленского, в частности Андрея Ермака с американскими чиновниками, во время которой спецпредставитель Курт Волкер предостерег их от политических преследований президента Порошенко, "которые не являются разумным путем для страны".

Однако после этого разговора давление на Порошенко стало еще более откровенным, а Андрей Ермак впоследствии возглавил Офис президента Зеленского, пишет издание.

Одно из дел, которое инкриминируют Порошенко - это дело о Минских соглашениях, отмечает издание, и касается переговоров Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению о мирном урегулировании с Россией в 2015 году. Непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, тогда как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, резюмирует автор статьи.

"Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне - потому что меня поддерживают люди - а дискредитируют страну в целом и правовой системе в частности?" - отмечает Петр Порошенко.

Издание также сообщило, что Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко. "Офис президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.

Но даже критики пребывания на посту президента Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость. Издание приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко. "Я не поддерживаю ни одной из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что оно политическое".