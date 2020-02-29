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В Житомирской области "Большая Стройка" уже стартовала, - координатор программы Юрий Голик

Теплая погода позволила начать дорожные работы ранее намеченного срока. В частности, на трассе М-21 на участке Житомир – Черняхов работы уже начались.

Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор Национальной инфраструктурной программы Юрий Голик.

"Житомирская область. Трасса М-21. Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране", - пишет Голик и демонстрирует видео с места работ.

Данная дорога является частью глобального проекта по строительству объектов инфраструктуры, получившего название "Большая Стройка". Программа, инициированная Президентом Владимиром Зеленским, предусматривает строительство и ремонт дорог, объектов инфраструктуры для детей, спортивных объектов, а также приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Голик рассказал также и о других объектах "Большой Стройки", работы на которых ведутся в Житомирской области.Так, в поселке городского типа Червоное заканчивается реконструкция крупнейшего в территориальной громаде детского сада.

"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015-м году. Население громады почти 6 000 жителей. Этот детский садик - самый большой в громаде. Построен в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в садик не было. Децентрализация это поменяла", - сообщает детали координатор "Большой Стройки".

По словам Голика, реконструкция детского сада в Червоном началась еще в 2017 году, но в этом году она будет закончена.

"Проект начался еще в 2017-м году. В этом году и этот долгострой тоже будет закончен. Финансирование окончания работ по этой школе в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития", - пишет Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

Еще в одном садике, в самом областном центре, также проходит реконструкция.

"Житомир. Детский садик №32. Построен более 40 лет тому назад. Реконструкция. Окончание работ в этом году", - пишет Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

Как ранее сообщалось, недавно Кабмин утвердил финансирование 206 объектов "Большой Стройки" за счет Государственного Фонда Регионального Развития. Первые 2,5 млрд гривен поступят в регионы уже в апреле.

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