Фонд Сороса обвинил ZIK во лжи и пропаганде

Международный фонд "Возрождение", основанный американским бизнесменом Джорджом Соросом, высказал возмущение телемарафоном "Попахивает Соросом" на канале ZIK.

"Телеканал ZIK утверждает, что «Джордж Сорос решил присвоить... целые страны» и «особо успешно он зашел в Украину». Мы считаем, что содержание телемарафона перенасыщено неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды. Под видом фактов зрителям предлагают пропагандистские нарративы, которые раньше использовались в авторитарных странах и были многократно опровергнуты. Часто эти нарративы является взаимоисключающими", - сказано в заявлении фонда.

По подсчетам "Возрождения", это уже пятый случай появления на ZIK дискредитационных материалов против фонда и Сороса.

"Международный фонд «Возрождение» уважает свободу слова и в течение последних 30 лет остается одним из двигателей ее развития и защиты в Украине. Однако мы убеждены, что между свободой медиа и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница, которую демократическое общество не должно игнорировать", - сказано в заявлении.

ZIK входит в медиахолдинг "Новости" депутата Верховной Рады Тараса Козака, приближенного к куму Путина Виктору Медведчуку.