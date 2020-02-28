Пятый президент заявил, что суд обязал закрыть дело о назначении им судей.

Пятый президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос к следователю Государственного бюро Украины и заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении судей, в котором он фигурирует.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Порошенко в сопровождении адвокатов прибыл к зданию ГБР около 10:15 пятницы, так как допрос, изначально запланированный на 14:00, был перенесен на 9:30. Перед входом в здание Порошенко встретили сторонники и однопартийцы.

"Судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сказал Порошенко перед входом в здание.

Он снова заявил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

Адвокат Порошенко Игорь Головань пояснил, что его клиента допрашивают по делу о назначении судей. "То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - отметил адвокат.

Напомним, 20 ноября ГБР опубликовало перечень уголовных производств, где фигурирует Порошенко.