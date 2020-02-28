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Еще три российских телеканала попали под запрет в Украине

Прекращается ретрансляция телеканалов "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк".

Еще три российских телеканала попали под запрет в Украине
Фото: newsfiber.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в Украине трех российских телеканалов. Речь идет о телеканалах "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк".

Пресс-служба регулятора сообщает, что данное решение было принято единогласно..

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский", - говорится в сообщении.

Для извлечения из перечня трех телеканалов, принадлежащих к юрисдикции Российской Федерации, которое законодательством Украины признано государством-оккупантом и государством-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания.

В частности, Нацсовет сослалась на то, что решением СНБО от в 2015 году было поручено Кабмина с участием Национального совета принять безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацсовет решил временно прекратить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Трансляция значительной части российских каналов в Украине запрещена с весны 2014 года. Также под запрет попали фильмы, которые "прославляют российских военных и спецслужбы", и российские деятели культуры, которые поддерживают политику России в отношении Украины, в частности - аннексию Крыма.

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