​Деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев, - опрос КМИС

В феврале оценка действий парламента ухудшилась по сравнению с декабрем прошлого года.

70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который проводился c 21 по 25 февраля 2020 года.

"Оценка действий Верховной Рады, по сравнению с декабрем, в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт- выросла часть тех, кто не одобряет (с 49% до 70 %)", - говорится в сообщении.

Напомним, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составило 51,6%.