Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
ГлавнаяПолитика

​Деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев, - опрос КМИС

В феврале оценка действий парламента ухудшилась по сравнению с декабрем прошлого года.

​Деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев, - опрос КМИС
Фото: facebook.com/Олександр Васюк

70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который проводился c 21 по 25 февраля 2020 года.

"Оценка действий Верховной Рады, по сравнению с декабрем, в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт- выросла часть тех, кто не одобряет (с 49% до 70 %)", - говорится в сообщении.

Напомним, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составило 51,6%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также