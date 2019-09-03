Верховная Рада 9 созыва открыла вторую сессию

Верховная Рада 9 созыва сегодня, 3 сентября, открыла вторую сессию. Об этом из зала пленарных заседаний сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

На заседании зарегистрировались 393 народных депутата. Также на заседании присутствует президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства.

После исполнения государственного гимна спикер Дмитрий Разумков пригласил для принятия присяги народного депутата пятерых народных избранников, зарегистрированных вместо членов парламента, назначенных в правительство.

Фото: Анна Стешенко

Как отметил в комментарии LB.ua член профильного Комитета ВР, юрист и депутат фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, нарушений норм Конституции в порядке открытия новой сессии нет.

"То заседание и внеочередная сессия, которая была в ночь с 29 на 30 сентября, была закрыта. Это была специфическая сессия. И теперь, по Конституции, новая сессия открыта в первый вторник сентября. Она будет закрыта в январе, последующая откроется в феврале. В случае необходимости проведения внеочередных сессий, они могут также проводиться", - сказал нардеп.

Напомним, на сегодняшнем заседании парламент планирует снять депутатскую неприкосновенность и рассмореть ряд законопроектов, поданных президентом Зеленским.