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Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии

На 2 сентября запланирована встреча советников глав стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, где провел встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

"Первый рабочий понедельник новоназначенного Министра иностранных дел продолжается! Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах о предстоящей встрече на высшем уровне в нормандском формате. Визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Хайко Маасом", - говорится в сообщении.

Министры иностранных дел Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас в ходе встречи в Берлине
Фото: facebook.com/UkraineMFA
Министры иностранных дел Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас в ходе встречи в Берлине

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", запланированной на 2 сентября.

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