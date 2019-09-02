Ежедневная газета "Сегодня" перестанет выходить в печатном виде и останется только в интернете. Последний номер выйдет 27 сентября 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Медиа Группы Украина".

"Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня»", - объяснил решение закрыть газету директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Газета "Сегодня" существует с 1997 года.

"Медиа Группа Украина" входит в состав СКМ Рината Ахметова.