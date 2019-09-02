Антон Геращенко претендует на пост замминистра внутренних дел

Бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко может стать заместителем министра внутренних дел.

Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная в реестре НАПК вечером 1 сентября. В ней указано, что Геращенко подал декларацию как кандидата на должность замминистра.

Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва, входил во фракцию "Народного фронта". Он не баллотировался на досрочных выборах в июле, но обещал, что уходить из политики не собирается.

Геращенко - многолетний соратник Арсена Авакова, который сохранил должность министра внутренних дел в новом правительстве.