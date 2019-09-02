Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли до декабря

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли до конца года.

Об этом он заявил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают "Українськi Новини".

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Президент Зеленский говорил, что планирует запустить рынок земли в 2020 году.