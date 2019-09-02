Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Це лише початок
Це лише початок
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
ГлавнаяПолитика

Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли до декабря

Кабмин до октября должен подготовить соответствующий законопроект.

Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли до декабря
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли до конца года.

Об этом он заявил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают "Українськi Новини".

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Президент Зеленский говорил, что планирует запустить рынок земли в 2020 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также