Новый генпрокурор уволил Матиоса

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

"2 сентября, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - сказано в сообщении.

По приказу Рябошапки Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Напомним, что Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года.