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Новый генпрокурор уволил Матиоса

Главный военный прокурор оказался ненужен Рябошапке.

Новый генпрокурор уволил Матиоса
Фото: ТСН

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

"2 сентября, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - сказано в сообщении.

По приказу Рябошапки Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Напомним, что Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года.

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