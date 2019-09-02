Зеленский собирает на заседание руководителей Рады, Кабмина и силовиков

Мероприятие пройдет в Офисе президента на Банковой.

В понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

Об этом сообщается на сайте президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.

Отмечается, что аккредитованные фотографы и телеоператоры приглашаются с 11:00 в зал, а для остальных представителей СМИ встреча будет транслироваться в пресс-центре.

Напомним, 29 августа Рада утвердила состав правительства премьер-министра Алексея Гончарука. Сообщалось, что 2 сентября Зеленский проведет встречу со всеми новыми министрами.