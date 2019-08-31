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Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа

"Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа.

Об этом он сказал в интервью 1+1.

"Партия Медведчука - там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале августа вышло совместное расследование The Insider, Bellingcat и BuzzFeed, которое касается финансирования пророссийской партии "Лига Севера" в Италии. В нем говорится, что советники лидера этой партии Маттео Сальвини регулярно летают в Москву и иногда возвращаются оттуда на частных самолетах.

Журналисты намекали, что этими самолетами из России в Италию возят наличные деньги.

Медведчук до недавнего времени был единственным человеком в Украине, которому позволяли летать в Москву в обход запрета на прямое авиасообщение. Эти полеты были окончательно запрещены только весной 2019 года, после того как Медведчук начал возить с собой других пророссийских политиков для публичных встреч с лидерами РФ.

В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады.

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