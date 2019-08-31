Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Варшаву провел встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

"На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в г. Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.