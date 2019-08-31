Дуда: санкции Запада против России должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорий

Санкционная политика Запада против России должна продолжаться до восстановления полной территориальной целостности Украины в границах до 2014 года.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются", - сказал Дуда.

"Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - заверил президент Польши.

По его словам, Варшава поддерживала и будет поддерживать Украину на пути сближения с ЕС и НАТО.

Польский лидер также поблагодарил украинского коллегу за участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине.