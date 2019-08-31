В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
​Всенощная «слуг»
​Всенощная «слуг»
У Авакова заберут Нацгвардию
У Авакова заберут Нацгвардию
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
ГлавнаяПолитика

Дуда: санкции Запада против России должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорий

Президент Польши заверил Зеленского в поддержке.

Дуда: санкции Запада против России должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорий
Фото: https://www.president.gov.ua

Санкционная политика Запада против России должна продолжаться до восстановления полной территориальной целостности Украины в границах до 2014 года.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются", - сказал Дуда.

"Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - заверил президент Польши.

По его словам, Варшава поддерживала и будет поддерживать Украину на пути сближения с ЕС и НАТО.

Польский лидер также поблагодарил украинского коллегу за участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также