Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника

Генеральная прокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

Об этом говорится в сообщении на странице Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры в Facebook.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователям доступ в Единый государственный реестр юридических лиц из-за того, что бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств.

"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Стоит отметить, что 29 августа Юрий Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора. В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана Рябошапку.

Перед этим Верховная Рада согласовала назначение Рябошапки голосами 312 депутатов.

Напомним, 16 января 2014 года Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко. Законы ограничивали права и свободы граждан, вводили штрафы и аресты за организацию собраний и митингов. По факту принятия "диктаторских законов" Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Парламент отменил эти законы через 12 дней после принятия - 28 января 2014 года.

Досудебное заседание завершилось в июле 2015 года, а о подозрении фигурантам дела объявили в октябре этого же года. Среди подозреваемых оказались Виктор Янукович, 15 бывших народных депутатов, которые были членами счетной комиссии в день голосования законов. Среди них Игорь Калетник, Александр Ефремов, Владимир Олийнык, Сергей Гордиенко, Александр Стоян.

В мае 2019 сообщалось, что суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января". В апреле суд обязал ГБР начать производство в отношении прокуроров, которые вели дело.