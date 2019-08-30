Суд арестовал часть имущества Грымчака

Что именно арестовали – не сообщается, однако в том числе арестовано имущество, которое было изъято у Грымчака при задержании.

Суд наложил арест на часть имущества заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Украинские новости».

"Действительно, часть его имущества арестовано", - сказал он. При этом собеседник не рассказал, о каком именно имуществе идет речь.

Он отметил, что в том числе арестовано имущество, которое было изъято у Грымчака при задержании.

Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии имеется квартира в Киеве. При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание.

17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО. Его жена отказалась вносить залог.