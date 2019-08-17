Жена Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа

"Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?"

Жена задержанного замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака сказала, что не будет вносить залог за него.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - цитирует Юлию Грымчак издание "Буквы".

"Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала она.

Женщина утверждает, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

"У нас план «А» - выжить. План «Б» - чтобы отец вернулся домой", - сказала она.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание.