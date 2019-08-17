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Полиция назвала основной версией пожара в Одессе короткое замыкание

Возле электрощитовой нашли тела семи человек.

Полиция назвала основной версией пожара в Одессе короткое замыкание
Фото: od.dsns.gov.ua

Основной версией пожара в одесской ночлежке "Токио Стар" является короткое замыкание в электрощитовой.

Об этом рассказал в субботу начальник одесской полиции Олег Бех на совместном брифинге с руководством прокуратуры, ГСЧС и полиции Одесской области.

"Выдвинуты три версии. Первая версия - возможный факт убийства и поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - нарушение противопожарной безопасности. И третья версия - неосторожное обращение с огнем посетителями. В настоящее время самая вероятная вторая версия", - сказал он.

По его словам, очаг возгорания находился в электрощитовой возле прачечной. Рядом нашли тела семи погибших.

"Одна женщина была возле входа, ее вынесли сотрудники ГосЧС. Три сгоревших трупа были в номерах гостиницы, остальные четыре - в коридоре. Все погибли, предварительно, от отравления угарным газом", - сказал Бех.

По словам начальника полиции, гостиница была оборудована противопожарной сигнализацией, которую устанавливали около 10 лет назад. В номерах были тепловые датчики, в коридорах - датчики задымления. Во время пожара сигнализация работала.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар", расположенная на Водопроводной улице, 1а в бывшем здании трамвайного депо. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров.

Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще десять человек были госпитализированы.

Огонь тушили три часа.

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