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Грымчака не могут взять под арест из-за ошибки в определении суда (обновлено)

В постановлении о взятии под стражу замминистра пять ошибок.

Грымчака не могут взять под арест из-за ошибки в определении суда (обновлено)
Фото: Громадське

Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак до сих пор находится в Деснянском суде Чернигова из-за ошибки в определении о взятии его под арест.

Об этом информирует Громадське.

Решение о том, действительно ли постановление об аресте Грымчака, должен принять другой судья, которого определит автораспределитель.

Сейчас Юрия Грымчака в суде постоянно сопровождают детективы и работники специальных операций НАБУ.

Как сообщалось, судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Также в постановлении неправильно указан защитник: вместо Матяш в ней фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, в постановлении о взятии под стражу ее подзащитного пять ошибок.

Судья Наталья Лямзина пояснила ошибки человеческим фактором.

"Это человеческий фактор. Техническая описка", - пояснила она и показала журналистам обложку ходатайства ГПУ, в котором отчество Грымчака тоже указанно неправильно.

Обновлено 10:01. В комментарии LB.ua пресс-секретарь Деснянского суда Чернигова Оксана Тимошенко сообщила, что на 10 часов запланировано заседание суда по исправлению описки. Проводит его будет судья Лямзина.

В то же время, судья Андрей Сапон рассмотрит ходатайство адвоката помощника Грымчака - Игоря Овдиенко - судье Лямзиной в деле об избрании ему меры пресечения.

72 часа, предусмотренных для удержания под стражей Грымчака и Овдиенко без избрания меры пресечения, заканчивается сегодня в 20:43 и 20:33 соответственно.

Решение суда об исправлении описки, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, набирает силы через пять дней после его принятия, если не будет обжаловано в апелляции.

Напомним, ранее суд в Чернигове решил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца под залог в 6 млн гривен.

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