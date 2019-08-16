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Суд арестовал Грымчака с залогом в 6 млн гривен

Сторона обвинения просила о залоге в 13,4 млн грн.

Суд арестовал Грымчака с залогом в 6 млн гривен
Фото: Громадське

Деснянский районный суда г. Чернигова избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Громадське.

"Суд взял под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен ($240 тыс.)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокурор просил установить Грымчаку и Овдиенко залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (13,4 млн грн).

Напомним, Грымчак и его помощник Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - деньгами. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

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