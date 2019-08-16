Суд арестовал имущество сына Азарова

В начале августа была рассмотрена апелляция ГПУ на отказ суда первой инстанции арестовать имущество.

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость экс-депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея в Украине и Италии.

Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на решение суда.

Указано, что в начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.

Генпрокуратура отметила, что получены доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирмам, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.

Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.

Также наложен арест на два дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла, которые принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж. При этом жилой дом, два домовладения и земучасток Азарова переданы для реализации АРМА.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну экс-депутату Верховной Рады от "Партии регионов" Алексею Азарову в получении 140 млн гривен взятки. По версии следствия, деньги были получены в 2010 году в обмен на должность первого вице-премьер-министра, которую, как известно, в первом правительстве Азарова занимал Андрей Клюев.

МВД объявило в розыск сына Азарова.