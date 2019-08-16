ЦИК распустил комиссию на скандальном округе №210 в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №210 в Черниговской области в связи с невыполнением обязательств по пересчету голосов.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа.

Отмечается, что Центризбирком обязал данный окружком рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования и составить соответствующий протокол с пометкой "Уточненный" и передать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019 года. Однако, это решение указанной окружной комиссией выполнено не было.

"Следовательно, ЦИК установил грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, заключающееся в бездействии по выполнению ей определенного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением комиссии от 15 августа 2019 обязанности установить итоги голосования в ОИО № 210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - отмечается в сообщении.

Пполномочия окружкома №210 по установлению итогов голосования в этом округе будет осуществлять ЦИК.

До формирования нового состава комиссии ЦИК обратится в Национальную полицию для обеспечения сохранности избирательной документации указанной окружной комиссии и реагирования по закону.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 в связи с тем, что по решению суда там продолжался пересчет голосов на участках. Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа. Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

По результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.