Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Бой за комитеты
Бой за комитеты
ГлавнаяПолитика

НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях Гройсмана

Дело закрыли еще в январе в связи с отсутствием состава преступления.

НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях Гройсмана
Владимир Гройсман
Фото: facebook/Volodymyr Groysman

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Дело было закрыто еще 25 января этого года, сообщается в материалах суда.

Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса с 23 ноября 2018 года. 25 января этого года детектив Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием действиях Гройсмана состава уголовного преступления.

Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения № 376-р от 07.06.2017 о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако в июне суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

В ходе расследования дела детектив не установил фактов причинения ущерба государственным интересам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также