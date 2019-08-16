НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях Гройсмана

Дело закрыли еще в январе в связи с отсутствием состава преступления.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Дело было закрыто еще 25 января этого года, сообщается в материалах суда.

Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса с 23 ноября 2018 года. 25 января этого года детектив Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием действиях Гройсмана состава уголовного преступления.

Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения № 376-р от 07.06.2017 о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако в июне суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

В ходе расследования дела детектив не установил фактов причинения ущерба государственным интересам.