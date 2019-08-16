Окружной админсуд отложил дело об отмене нового правописания на сентябрь

Окружной административный суд Киева отложил до 25 сентября обжалование новой редакции украинского правописания. Об этом сообщили в пресс-служба суда, пишет издание "УНН".

Ранее Окружной админсу уже провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания. Рассмотрение дела по сути было отложено на две недели, чтобы ответчик - Министерство образования - имело возможность подготовить свою позицию для представления в суде.

Напомним, в суд обратилась мать семиклассницы с ходатайством признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания". По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что "затруднит его изучение и грамотное использование".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила вс илу 3 июня.