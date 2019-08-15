Дело депутата Киевсовета Крымчака передано для рассмотрения по сути

В Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу бывшего секретаря земельной комиссии Киевского горсовета Сергея Крымчака, который обвиняется в завладении земельными участками стоимостью более 2 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу и передал материалы уголовного производства в коллегию судей, осуществляющих рассмотрение в другом производстве - по незаконному завладению депутатом Киевского городского совета Сергеем Крымчаком и его двоюродным братом земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн гривен и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно.

Как сообщалось, Крымчак был задержан детективами НАБУ 13 сентября 2017 года. По версии следствия, он в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них общей стоимостью более 3,5 млн гривен.

Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1,4 млн гривен. Он внес деньги вскоре после ареста и вышел на свободу.

В феврале 2019 НАБУ сообщило второе подозрение Сергею Крымчаку. Ему вменяют незаконное завладение шести земучастками и незаконное обогащение на 19,5 млн гривен.

Напомним, что Крымчак стал депутатом Киевсовета в 21 лет, входил в "молодую команду" бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.