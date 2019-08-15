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Сюмар вызвали на допрос в ГБР

Сюмар проходит свидетелем по делу "об узурпации государственной власти".

Сюмар вызвали на допрос в ГБР
Виктория Сюмар
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований вызвало на допрос депутата ВР 8 созыва Викторию Сюмар. Об этом она сообщила агентству "Укринформ".

"Да, меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции", - отметила Сюмар.

В то же время политик добавила, что ее допрос в ГБР предстоит в четверг, 15 августа, в 17:00. "На 17:00 иду на допрос", - сказал она.

О вызове на допрос сообщил также и депутат "Народного фронта" Александр Сочка. Его допросят по делу о коалиции.

Напомним, 21 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. Среди причин роспуска Рады в команде Зеленского называли отсутствие коалиции. Коалиция распалась 17 мая после выхода из нее фракции "Народного фронта", и у депутатов был 30-дневный срок для формирования новой коалиции.

Несмотря на это, Конституционный суд признал объявление досрочных выборов конституционным.

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