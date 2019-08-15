Апелляционный суд не стал брать экс-главу одесской полиции Головина под стражу

Решение суда первой инстанции о домашнем аресте осталось в силе.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Головину и взять его под стражу.

Напомним, Головина задержали 25 июля. НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.