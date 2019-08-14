СБУ намерена реформировать департамент по борьбе с коррупцией

СБУ разработала законопроект о внесении изменений в закон об СБУ.

Служба безопасности Украины начала процесс реформирования департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, так называемый департамент "К". Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос агентства "Украинские новости".

СБУ разработала законопроект о внесении изменений в закон об СБУ и другие законодательные акты, которые касаются деятельности службы. Законопроект разработан с участием европейских экспертов. Ведомство намерено сформировать новый подход к определению объема ответственности спецслужбы в сферах противодействия организованной преступности и коррупции.

Служба безопасности будет перестраивать работу соответствующих подразделений от преступлений коррупционного характера на работу в сфере противодействия угрозам национальной безопасности.

После завершения реформирования этой системы, соответствующие подразделения СБУ должны направить свои усилия на получение актуальной информации о наиболее опасных угрозах госбезопасности, которые существуют или могут возникнуть из-за явлений оргпреступности и коррупции, их отдельные проявления и на нейтрализацию таких угроз.

Напомним, СБУ передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению МН17. В частности, уголовное производство против бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.