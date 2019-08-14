Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина

Кабинет министров не будет рассматривать вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующий состав правительства рассматривать его не будет", - написал Рябчук в фейсбуке.

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели.

13 августа члены правительства от "Европейской солидарности" Ирина Фриз и Иванна Климпуш-Цинцадзе заявили, что если вопрос Кличко будет вынесен на заседание правительства, они будут голосовать против.

Напомним, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.