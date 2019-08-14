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Юрий Голик: трассу Запорожье – Мариуполь ремонтируют круглосуточно

"Де-юре происходит ее ремонт. Де-факто по сути дорога строится заново".

Юрий Голик, руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, сообщил, что капитальный ремонт трассы Запорожье – Мариуполь ведется круглосуточно.

 

«Де-юре происходит ее ремонт. Де-факто, исходя из состояния этого направления, по сути дорога строится заново. Уже две крупные компании из четырех, работающих на этой трассе, - Онур и Автомагистраль - работают на ней круглосуточно. И ночью тоже», - сказал Голик.

Он считает, что нет никакого смысла делать дороги частями, годами и картами - есть очевидная необходимость делать каждую дорогу в течении года всю от и до. 

«Дороги должны быть сделаны все. За несколько лет. История с изолированными областными центрами, в которые невозможно доехать, должны уйти в прошлое. Сейчас мы на примере трассы Запорожье - Мариуполь показываем как то, что планировалось сделать за три года, делается за три месяца. Так должно быть везде», - считает Голик.

 

Напомним, на совещании при президенте Владимире Зеленском с представителями дорожной индустрии было принято решение завершить ремонт трассы Запорожье – Мариуполь за три месяца вместо трех лет. По данным Голика, все работы на этой трассе будут завершены уже в октябре.

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