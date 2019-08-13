Чтобы развести события во времени, организаторы сместили время начала марша.

Марш защитников Украины на День независимости в Киеве пройдет отдельно от государственных мероприятий. Чтобы развести события во времени, организаторы сместили время начала марша.

Об этом заявил заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, передает Громадське радіо.

По словам Колумбета, 13 августа координационный совет по вопросам проведения марша встретился с представителями Офиса президента.

"Празднование 24 августа у нас состоятся, скажем так, в двух частях: государственный формат и общественный формат. И они будут иметь между собой 30-45 минут времени, чтобы их разделить. На час или полтора часа мы смещаем начало марша, чтобы не мешать государственным мероприятиям. Это даже к лучшему, потому что к нам едут из южных и западных регионов Украины. Им ехать долго. И им этот час на руку", - пояснил Антон Колумбет.

Он добавил, что на участие в Марше защитников Украины на странице события в соцсети Фейсбук уже зарегистрировались более 9 тысяч человек.

Накануне Офис президента объявил план мероприятий на День независимости.

Пресс-служба главы государства сообщила, что 24 августа основной акцент торжеств будет сделан на "детях как будущем Украины".

Мероприятия начнутся в 9:30 с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни.

Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины при участии ветеранов.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что вместо традиционного парада ко Дню Независимости в Киеве, он выделит 300 млн гривен на премии военнослужащим, а сам праздник "приобретет новый формат".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных самостоятельно выйти на парад в Киеве на День Независимости Украины.