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Россия запретила въезд сотруднику консульства Украины в ответ на высылку российского дипломата

СБУ объявила сотрудника Генконсульства России во Львове персоной нон грата еще в мае, но сообщила об этом только теперь.

Россия запретила въезд сотруднику консульства Украины в ответ на высылку российского дипломата
Здание российского МИД, Москва
Фото: EPA/UPG

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Украины в отношении российского представителя во Львове.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В российском дипведомстве отметили, что Служба безопасности Украины объявила сотрудника Генконсульства России во Львове персоной нон грата еще в мае, но три месяца не обнародовала эту информацию "в связи с внутриполитическими играми в Украине".

Кроме того, Украина якобы не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей.

Ранее 13 августа СБУ сообщила о задержании пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ. Как объяснили представители спецслужбы, собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона персоной нон грата и выдворило из территории Украины.

Пенсионеру сообщили о подозрении в госизмене. Материалы дела направлены в суд.

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