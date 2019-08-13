Прокуратура Крыма идентифицировала более тысячи участников оккупации Крыма

Правоохранители готовы задерживать их при въезде на материковую территорию.

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, пишет "Крым.Реалии".

Он также добавил, что дела в отношении оккупантов открыты, но "задержаний не так много", поскольку подозреваемые не выезжаеют на территорию материковой Украины.

"Это единичные случаи, когда все таки лица, которые активно принимали участие в оккупации полуострова, едут на территорию материковой Украины. Тут органы правопорядка автономии их уже ждут", – сказал зампрокурора АРК.

Напомним, национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов "самообороны" Крыма.