Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
ГлавнаяПолитика

Прокуратура Крыма идентифицировала более тысячи участников оккупации Крыма

Правоохранители готовы задерживать их при въезде на материковую территорию.

Прокуратура Крыма идентифицировала более тысячи участников оккупации Крыма
Фото: investigator.org.ua

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, пишет "Крым.Реалии".

Он также добавил, что дела в отношении оккупантов открыты, но "задержаний не так много", поскольку подозреваемые не выезжаеют на территорию материковой Украины.

"Это единичные случаи, когда все таки лица, которые активно принимали участие в оккупации полуострова, едут на территорию материковой Украины. Тут органы правопорядка автономии их уже ждут", – сказал зампрокурора АРК.

Напомним, национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов "самообороны" Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также