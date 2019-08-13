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В декларации нового главы Житомирской ОГА Бунечко нет отметок о недвижимости

Чиновник не указал никаких данных о семье.

В декларации нового главы Житомирской ОГА Бунечко нет отметок о недвижимости
Виталий Бунечко

Новый председатель Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко в своей декларации за 2018 указал, что владеет парой элитных часов и около 70 тысячами долларов США. Эти данные указаны в официальной декларации чиновника.

В декларации указано, что с 2014 он владеет двумя элитными часами - Frank Muller и Zenit. Стоимость часов в декларации не указана.

Наличные сбережения чиновник хранит в двух валютах - долларах США (39 тыс.) и евро (32 тыс.) Заработная плата в 2018 году составила 365 тыс. гривен.

В декларации Бунечко отсутствует информация о составе семьи, недвижимости, автомобиле и другом ценном имуществе.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

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