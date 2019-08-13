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​Зеленский поручил упростить получение гражданства для россиян, преследуемых за политические убеждения

Президент Украины ответил на паспортную агрессию Путина.

​Зеленский поручил упростить получение гражданства для россиян, преследуемых за политические убеждения
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые на родине подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Об этом говорится в указе №594/2019 от 13 августа.

Документ предусматривает внесение изменений в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства.

Они гласят, что политические беженцы из России для получения гражданства Украины должны будут предоставить декларацию об отказе от российского гражданства (вместо обязательства его прекратить) и документ, подтверждающий преследование из-за политических убеждений. Это должна быть справка Министерства иностранных дел Украины, посольства или консульского учреждения Украины.

Также указ упрощает получение гражданство иностранцами, которые принимали участие в антитеррористической операции или операции объединенных сил на Донбассе.

Кабинету министров поручается разработать и внести на рассмотрение парламент законопроект, направленный на упрощение получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян, а также законопроект о порядке предоставления убежища.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года, а 17 июля расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс.

В 2018 году гражданство РФ получили 83 тыс. украинцев, а гражданство Украины - только 126 россиян.

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