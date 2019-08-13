​Зеленский поручил упростить получение гражданства для россиян, преследуемых за политические убеждения

Президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые на родине подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Об этом говорится в указе №594/2019 от 13 августа.

Документ предусматривает внесение изменений в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства.

Они гласят, что политические беженцы из России для получения гражданства Украины должны будут предоставить декларацию об отказе от российского гражданства (вместо обязательства его прекратить) и документ, подтверждающий преследование из-за политических убеждений. Это должна быть справка Министерства иностранных дел Украины, посольства или консульского учреждения Украины.

Также указ упрощает получение гражданство иностранцами, которые принимали участие в антитеррористической операции или операции объединенных сил на Донбассе.

Кабинету министров поручается разработать и внести на рассмотрение парламент законопроект, направленный на упрощение получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян, а также законопроект о порядке предоставления убежища.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года, а 17 июля расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс.

В 2018 году гражданство РФ получили 83 тыс. украинцев, а гражданство Украины - только 126 россиян.