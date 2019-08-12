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Шевченковский райсуд Киева признал Пушкаря виновным в коррупции

Руководитель секретариата ВСП незаконно использовал информацию с целью победы в конкурсе.

Руководитель секретариата Высшего совета правосудия Сергей Пушкарь, которого Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило в коррупции и незаконном использовании информации с целью победы в конкурсе, был признан виновным решением Шевченковского районного суда столицы.

Соответствующее решение суд принял сегодня, 12 августа, передают Українські Новини.

В частности, постановлением суда Пушкарь был признан виновным в незаконном использовании им информации и подтасовке результатов конкурса на должность главы ГСА.

Напомним, протокол о коррупции в отношении Пушкаря НАПК составило еще 2 июля. Согласно этому протоколу, чиновнику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о незаконном использовании информации, которая стала известна Пушкарю во время выполнения им служебных полномочий. Информация об этом была обнародована на сайте НАПК 10 июля 2019 года.

В протоколе идет речь о том, что Сергей Пушкарь незаконно использовал информационные материалы, в которых были ответы на задания для проверки квалификационного требования для прохождения конкурса на должность главы ГСА.

Протокол был направлен в суд.

Санкция статьи 172-8 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от ста до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также не исключено, что суд установит дополнительные ограничения, касающиеся государственной службы.

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