ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов

Пять человек были зарегистрированы от партий и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщается на фейсбуке ЦИК.

Согласно Конституции Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" ЦИК зарегистрировала 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

От партии "Слуга народа" - Алексея Устенко (№ 86 в избирательном списке), от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлию Иоффе (№12) и Рената Кузьмина (№35), от партии "Европейская солидарность" - Руслана Князевич (№21) и Максима Саврасова (№22).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах:

Ларису Билозир - в округе № 15, Дмитрия Шпенова - в округе № 37, Александра Ковалева - в округе № 51, Владимира Арешонкова - в округе № 64, Валерию Лунченко - в округе № 71, Андрея Иванчука - в округе № 88, Олеся Довгого - в округе № 102, Александра Сухова-в округе № 107, Олега Кулинича - в округе № 147, Виктора Мялика - в округе № 155, Александра Фельдмана - в округе № 174, Александра Герегу - в округе № 192, Сергея Рудыка - в округе № 198, Антона Яценко - в округе № 200, от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Федора Христенко - в округе № 46, Александра Пономарева - в округе № 78, от партии "Слуга народа" - Игоря Герасименко - в округе № 62, Татьяну Грищенко - в округе № 66, Николая Задорожного - в округе № 162 и Александра Скичко - в округе № 197.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках: двое кандидатов-самовыдвиженцев набрали примерно равное количество голосов, преимущество одного из них составляет всего 101 голос.

В связи с этим, пересчет голосов в этом округе был продлен до 9 августа.