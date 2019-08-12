У "Слуги народа" нет переговоров с "Голосом" по поводу коалиции

Несмотря на то, что "Слуг" будет в парламенте большинство, не исключено, что кто-то предложит коалицию.

Партия "Слуга народа" не ведет переговоры по поводу создания коалиции с политсилой Святослава Вакарчука "Голос" в Верховной Раде девятого созыва. Об этом рассказал глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - отметил Корниенко.

Наиболее вероятным развитием событий является то, что "Слуга народа" самостоятельно сформирует большинство в новом парламенте.

При этом Корниенко не исключил, что определенные партии все же могут выйти на переговоры относительно создания коалиции.

"Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какую-то коалиционное соглашение", - добавил он.

Напомним, 9 августа партия "Голос" выступила против квотного принципа избрания руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм. В партии предложили своих депутатов на посты руководителей парламентских комитетов.

Вакарчук подчеркнул, что команда политсилы пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность.