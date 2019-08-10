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Офис Зеленского объявил план мероприятий на День независимости

Запланировано праздничное шествие и марш при участии ветеранов.

Офис Зеленского объявил план мероприятий на День независимости
Фото: пресс-служба президента

Офис президента Украины объявил план мероприятий на День независимости.

Пресс-служба главы государства сообщила, что 24 августа основной акцент торжеств будет сделан на "детях как будущем Украины".

Мероприятия начнутся в 9:30 с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни. Будет объявлена минута общенациональная молчания и в честь Небесной Сотни прозвучат сто ударов колокола. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей в мероприятии примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы и повяжут сине-желтые ленты на месте гибели Небесной Сотни.

Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн Украины.

В рамках празднования на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб. Он будет заключаться в исполнении оркестрами и известными музыкантами знаковых украинских песен в современной аранжировке.

Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины при участии ветеранов.

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

В этом году от военного парада решили отказаться.

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