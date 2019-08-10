В Москве возобновились протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы

На улицы вышли около 47 тысяч человек.

В субботу, 10 августа, в Москве устроили очередной протестный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму и другие органы власти.

Как сообщает "Медиазона", организаторы митинга согласовали с мэрий Москвы митинг в центральной части города на 100 тысяч человек. В московской полиции сообщили, что на митинг пришли около 20 тысяч человек, по другим оценкам - собралось 47 тысяч человек.

Митинг поддержали известные в России рэперы Oxxxymiron и Noize MC, журналисты Юрий Дудь, Владимир Познер и Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный.

Участники акции требуют регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму и освобождения обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" во время предыдущих митингов и других политзаключенных. Сейчас по этому делу проходят 13 человек, 12 из них арестованы. Последнего на данный момент фигуранта, режиссера Дмитрия Васильева, Следственный комитет РФ задержал в ночь на 10 августа.

После митинга некоторые участники собираются пойти "прогулкой" по Москве, эту часть акции не согласовывали. Следственный комитет пригрозил участникам "так называемых мирных прогулок" уголовной ответственностью, а также напомнил о статье УК о призывах к массовым беспорядкам.

Параллельно с московским митингом в нескольких российских городах будут проходить акции солидарности. Среди городов-участников - Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и другие.

По состоянию на 15:00 по местному времени на митинге в Санкт-Петербурге задержали 20 человек, в Москве - пятерых, в Ростове-на-Дону - двоих.

Напомним, что протесты в Москве продолжаются пятые выходные подряд.