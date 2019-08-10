Северная Корея пятый раз за последние недели провела испытания баллистических ракет

КНДР в субботу утром запустила еще две ракеты в Японское море. Это уже пятые ракетные испытания северокорейского режима с 25 июля.
Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов.
Ракеты были запущены в 5:32 и 5:50 утра по местному времени с полигона близ города Хамхын на восточном побережье КНДР. Пролетев около 400 километров на высоте до 48 километров, они упали в Японское море.
Новые пуски произошли всего через четыре дня после предыдущих учений, во время которой, как полагают, запустили недавно разработанные баллистические ракеты малой дальности, известные как KN-23.
В Сеуле связывают ракетные пуски КНДР с проходящими в данный момент совместными военными учениями США и Южной Кореи.
Напомним, первый с мая пуск баллистических ракет со стороны КНДР состоялся 25 июля.
31 июля в КНДР провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы. В тот же день Южная Корея сообщила, что КНДР второй раз выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.
2 августа Северная Корея осуществила третий запуск баллистических ракет.
6 августа были запущены еще ракеты.