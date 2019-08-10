Северная Корея пятый раз за последние недели провела испытания баллистических ракет

Две ракеты запустили утром в субботу в сторону Японии.

КНДР в субботу утром запустила еще две ракеты в Японское море. Это уже пятые ракетные испытания северокорейского режима с 25 июля.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов.

Ракеты были запущены в 5:32 и 5:50 утра по местному времени с полигона близ города Хамхын на восточном побережье КНДР. Пролетев около 400 километров на высоте до 48 километров, они упали в Японское море.

Новые пуски произошли всего через четыре дня после предыдущих учений, во время которой, как полагают, запустили недавно разработанные баллистические ракеты малой дальности, известные как KN-23.

В Сеуле связывают ракетные пуски КНДР с проходящими в данный момент совместными военными учениями США и Южной Кореи.

Напомним, первый с мая пуск баллистических ракет со стороны КНДР состоялся 25 июля.

31 июля в КНДР провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы. В тот же день Южная Корея сообщила, что КНДР второй раз выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.

2 августа Северная Корея осуществила третий запуск баллистических ракет.

6 августа были запущены еще ракеты.