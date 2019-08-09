​В России решили создать специальные места для митингов

В Совете федерации России планируют ужесточить законодательство о митингах, в частности, - создать перечень мест, где можно их проводить.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Как пояснила член Совфеда РФ Людмила Бокова, если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

"Мы все помним пляски иностранных парламентариев на Майдане. А среди тех людей, которые ходили по улицам Москвы, не было ли иностранных дипломатов?... Есть списки у нас, кто, куда, зачем ходил. Мы неоднократно говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей - и как пехоты, и как организаторов на низком или даже высоком уровне. Есть оперативная съемка: я видел, как в переулочках напротив обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом", - прокомментировал инициативу глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Представитель министерства иностранных дел РФ, в свою очередь, добавил, что в микроблоге Twitter консульского управления США якобы была размещена информация о готовящихся несанкционированных акциях, а также карта Москвы с указанием районов, где они пройдут.

Напомним, в столице РФ более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели в формате прогулки по Бульварному кольцу. На разгоне одной из акций акции в центре Москвы заметили командира "Беркута" Сергея Кусюка.

По данным российского правозащитного портала ОВД-инфо, количество задержанных на акции "Вернем себе право на выборы" в центре Москвы в субботу, 3 августа, превысило 1000. В то же время, российский "Интерфакс" сообщил о том, что в субботу, 3 августа, на акции было задержано более 50 несовершеннолетних. Пять человек были госпитализированы.

Комментируя митинги, МИД РФ обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.