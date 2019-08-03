В Москве в субботу, 3 августа, на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов задержали уже 89 человек, передает Дождь.

Перед началом акции была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Полицейские и сотрудники Росгвардии еще за несколько часов до начала акции стояли по всему Бульварному кольцу. Кроме того, у людей на выходе из метро в центре города проверяли документы и предупреждали о незаконности митинга. Ранее ОМОН оттеснил людей с Трубной площади.

Обновление 17:20. Количество задержанных увеличилось до 381 человека, передает "ОВД-Инфо". Ресурс уточняет, что задержан 21 несовершеннолетний, шесть журналистов и два иностранца. Шесть человек пожаловались на избиение.

Среди задержанных - корреспондент "Дождя", журналисты "Ведомостей" и "Сноба".

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали при выходе из спецприемника, где он провел восемь суток ареста, передает "Медиазона".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, неделю назад в центре города также проходили акция, на ней задержали более 1300 человек, в том числе независимых кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, шесть человек арестованы. Евросоюз счел задержания на митинге в Москве нарушением конституционных прав.